Известны три основные марки этого металла с большой чистотой сплава:

C1 — это свинец, который является первичным, то есть без вторичной переработки и в котором примесей не более 0,015%. У свинца этой марки очень большая пластичность, что в свою очередь позволяет его легко обрабатывать и плавить.

C2 — так же как и C1 является первичным, а вот примесей у него больше, но не больше 0,05%. По свойствам эти марки (С1 и С2) очень схожи, зато цена у второго значительно ниже.

C3 — этот свинец опять же является первичным. Примесей более первых двух марок, но не больше 0,1%. Свинец этой марки применяют для изготовления полуфабрикатов (чушек, слитков), для дальнейшей его переработки.

Существует так же марка свинца C0, в которой доля примесей не более 0,008%, но из-за высокой ее стоимости применяется в прокате редко.