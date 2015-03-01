СВИНЕЦ (Pb)
Свинец применяется в аккумуляторной промышленности, для защиты от рентгеновских и ядерных излучений, для кислотоупорных оболочек и футеровок, в качестве компонента для припоев и баббитов, для горячего свинцевания, чеканки и для других целей.
ВОПРОСЫ:
Где сдать свинец в Екатеринбурге?
Если у вас скопился лом свинца и вам его нужно оперативно вывести, и не просто вывести, а получить за это денежную выгоду. Компания RUSLOM-EKB поможет вам в этом, большая география пунктов приема в Екатеринбурге и его окрестностях.
Так же поможем вывести нашей спец техникой к нам на приемный пункт!
Наличный или безналичный расчет?
Если физическое лицо и сдаёте лом свинца в разовом порядке, то для вас наличный расчет. Для организаций которые сдают на постоянной основе и работают по договору с нами мы предусматривает безналичный расчет.
Какой лом свинца вы принимаете?
Осуществляем прием свинца всех видов, так же принимаем АКБ все видов и марок от предприятий.
Принимаем любой лом свинца разных марок.
Есть ли у вас бесплатный вывоз?
Бесплатный вывоз осуществляем только для организаций у которых скопилось от 5 тонн лома свинца. Форма отплаты безналичный расчет.
Для остальных наших клиентов предлогам воспользоваться нашей спецтехникой на очень выгонных условиях, подробней можно узнать по телефону.
СВИНЕЦ И ЕГО МАРКИ
Известны три основные марки этого металла с большой чистотой сплава:
C1 — это свинец, который является первичным, то есть без вторичной переработки и в котором примесей не более 0,015%. У свинца этой марки очень большая пластичность, что в свою очередь позволяет его легко обрабатывать и плавить.
C2 — так же как и C1 является первичным, а вот примесей у него больше, но не больше 0,05%. По свойствам эти марки (С1 и С2) очень схожи, зато цена у второго значительно ниже.
C3 — этот свинец опять же является первичным. Примесей более первых двух марок, но не больше 0,1%. Свинец этой марки применяют для изготовления полуфабрикатов (чушек, слитков), для дальнейшей его переработки.
Существует так же марка свинца C0, в которой доля примесей не более 0,008%, но из-за высокой ее стоимости применяется в прокате редко.