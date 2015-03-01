ВЫВОЗ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Вывоз черных металлов

Наша компания осуществляет вывоз металлолома с территории частных и коммерческих объектов (строительных, производственных, торговых, складских, сельскохозяйственных и т.д.)по высокой цене. Мы готовы организовать вывоз металла бесплатно или по минимальной цене (в зависимости от количества и вида металла). В некоторых случаях может понадобиться предварительный выезд нашего специалиста непосредственно на объект (например, при больших объемах лома или потенциальной сложности демонтажа металлических конструкций). Наша компания предлагает клиентам выгодные цены на лом цветных и черных металлов. Транспортировка осуществляется на автомобилях различной грузоподъемности (от 1 до 18 тонн).

Вывоз цветных металлов

Предприятия, выпускающие продукцию из цветных металлов, имеют в производственном цикле многочисленные отходы, которые скапливаются на промышленных площадках. Вывезти их недорого, реализовать по лучшим рыночным ценам и получить при этом прибыль – разумное хозяйственное решение. Компания «Прогресс Максимум» оказывает услуги по демонтажу, погрузке и вывозу с предприятий и частных владений Челябинска лома цветных металлов, с последующей его реализацией.

Вывоз цветных металлов в Екатеринбурге и регионе

Благодаря наличию погрузо-разгрузочной техники и парка специализированных транспортных средств, мы осуществим вывоз с территории всех типов лома цветных металлов по самым актуальным расценкам.